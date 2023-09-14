Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Энгл объяснила, зачем люди закрывают глаза при сексе — чувство тревоги
Разгерметизация газопровода привела к мощному взрыву под Саратовом
Марочко: Киев переводит к Артёмовску военных, обученные инструкторами НАТО
Израиль нанес ракетные удары по позициям сирийской армии
Слуцкий: "блинкены" и "байдены" должны посадить Зеленского за стол переговоров
Бывшей госслужащей, использующей поддельный диплом, назначен приговор
В Рязанской области мужчина умер после флюорографии
Российские рестораны готовятся поднять цены на 20% осенью
Минобороны: пять морских катеров ВСУ пытались атаковать патрульный корабль "Сергей Котов" в акватории Чёрного моря

Экс-советник Кучмы Соскин: диктатора Владимира Зеленского зимой ждёт революция

0:54
Мир

Как только на Украину обрушатся зимние холода, граждане страны начнут революцию для свержения Владимира Зеленского, уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин: диктатора Владимира Зеленского зимой ждёт революция
Фото: CreativeCommons

С помощью указов о военном положении президент превратился в диктатора и со своим ближним кругом узурпировал власть, совершенно забыв про нужды украинцев, добавил он.

"Зима близко, и когда не будет ни света, ни воды, ни горячей, ни холодной, когда не будет работать канализация, когда это всё замерзнет, тогда начнутся массовые выступления", — заявил Соскин и напомнил, что подобные события происходили в стране и 30, и 40 лет назад.

Накануне Министерство иностранных дел Китая потребовало объясниться советника администрации президента Украины, который назвал КНР страной со "слабым интеллектуальным потенциалом".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Индонезии спасли орангутанга из секс-рабства

Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.

В Индонезии спасли самку орангутанга, которую превратили в секс-рабыню
Ракетный удар по Севастополю ознаменовал начало нового этапа СВО
Кремль на перепутье: надо ли отвечать за ракетный удар по Севастополю
ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю
Зеленский готов официально объявить войну России
Русская народная песня не вписывается в голый биеннале Сергей Лебедев ВЭФ: на итоги международных форумов нужно посмотреть трезво Андрей Николаев Мишель Обама — серьёзный претендент на пост президента США Александр Артамонов
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
У семилетней школьницы из США диагностировали деменцию — Daily Mail
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Последние материалы
Марочко: Киев переводит к Артёмовску военных, обученные инструкторами НАТО
Израиль нанес ракетные удары по позициям сирийской армии
Слуцкий: "блинкены" и "байдены" должны посадить Зеленского за стол переговоров
Бывшей госслужащей, использующей поддельный диплом, назначен приговор
В Рязанской области мужчина умер после флюорографии
Российские рестораны готовятся поднять цены на 20% осенью
Минобороны: пять морских катеров ВСУ пытались атаковать патрульный корабль "Сергей Котов" в акватории Чёрного моря
Из-за обнаружения обломков БПЛА дипломата РФ вызвали в МИД Румынии
Врачи поставили диагноз прыгавшей на машины босиком стюардессе "Аэрофлота"
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ выдохнутся к октябрю, а Россия будет продолжать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников