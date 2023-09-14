Экс-советник Кучмы Соскин: диктатора Владимира Зеленского зимой ждёт революция

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Как только на Украину обрушатся зимние холода, граждане страны начнут революцию для свержения Владимира Зеленского, уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: CreativeCommons

С помощью указов о военном положении президент превратился в диктатора и со своим ближним кругом узурпировал власть, совершенно забыв про нужды украинцев, добавил он.

"Зима близко, и когда не будет ни света, ни воды, ни горячей, ни холодной, когда не будет работать канализация, когда это всё замерзнет, тогда начнутся массовые выступления", — заявил Соскин и напомнил, что подобные события происходили в стране и 30, и 40 лет назад.

Накануне Министерство иностранных дел Китая потребовало объясниться советника администрации президента Украины, который назвал КНР страной со "слабым интеллектуальным потенциалом".