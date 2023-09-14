Против дронов, которые применяет армия России, оказались неэффективны даже немецкие танки Leopard. На это пожаловались украинские военные, пишет испанская газета Mundo.
"Даже танки Leopard показали, что они не так эффективны перед лицом угрозы, исходящей от беспилотников. Мы должны адаптироваться", — заявил изданию военнослужащий ВСУ, который представился Назаром.
Ранее вчера замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские военные пошли на штурм Марьинки и Авдеевки под Донецком, а ВСУ переместились под землю.
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