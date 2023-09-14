Mundo: ВСУ пожаловались на неэффективность танков Leopard против дронов

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Против дронов, которые применяет армия России, оказались неэффективны даже немецкие танки Leopard. На это пожаловались украинские военные, пишет испанская газета Mundo.

Фото: Стоп-кадр с видео

"Даже танки Leopard показали, что они не так эффективны перед лицом угрозы, исходящей от беспилотников. Мы должны адаптироваться", — заявил изданию военнослужащий ВСУ, который представился Назаром.

Ранее вчера замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские военные пошли на штурм Марьинки и Авдеевки под Донецком, а ВСУ переместились под землю.