Политолог Миршаймер констатировал, что Россия в любом случае победит

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У России масса стратегических преимуществ перед Украиной и Киев не в состоянии поддерживать долго военный конфликт, заявил американский политолог Джон Миршаймер.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его словам, кроме того, сомнительно, что Запад продолжит поддерживать киевский режим в том же объёме, как и раньше.

"У русских слишком большое преимущество в живой силе и военной технике, особенно артиллерии, чтобы украинцы могли победить в долгосрочной перспективе", — заявил политолог The Duran.

Он подчеркнул, что Украина "гарантированно проиграет", а киевский режим ведёт своих людей "на убой".