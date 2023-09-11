Маск заверил, что не является предателем из-за ситуации с ограничением Starlink в Крыму

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Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на нападки тех, кто называет его предателем своей страны за то, что он ограничил использование Киевом сервиса спутниковой связи Starlink для украинской армии.

Фото: CreativeCommons

Согласно сообщению телеканала CNN, по поручению Маска функционирование спутникового интернета Starlink возле Крыма было ограничено, что явилось причиной срыва атаки ВСУ на российские подразделения. Этот факт уже описан в биографии американского миллиардера, автором которой стал Уолтер Айзексон, и которая должна увидеть свет 12 сентября.

Позднее Маск уточнил, что сервис просто не был активирован, но о его включении попросили.

"Я гражданин США и у меня только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет", — написал Маск в соцсети Х (бывший Twitter*).

Таким образом Маск ответил тем, кто считает, что его действие можно трактовать как госизмену.

Ранее миллиардер уже говорил, что никто не обещал, что SpaceX будет действовать в Крыму. Он уточнил, что мечтает о помощи людям, а не об их уничтожении. Также Маск заявлял, что его спутники Starlink не будут использованы для эскалации конфликта, который может грозить человечеству новой мировой войной.

Также Маск объяснял, что в условиях использования системы Starlink прописано, что её нельзя использовать для военных атак, а просьба украинской стороны о включении сервиса этот запрет нарушила.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.