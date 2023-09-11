Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач рассказал, как часто нужно сдавать анализы на холестерин
В Петербурге врачи восстановили ребёнку палец, который оторвало дверью в ТЦ
Утиная охота стала причиной возбуждения дела против мирового судьи в Новосибирской области
Radio Renascença: красное вино затопило улицу после взрыва на заводе в Португалии
Бархатцы отцвели: что делать с ними дальше?
Диетолог Соломатина рассказала, можно ли диабетикам пить кофе
Вице-спикер ГД Толстой полагает, что СВО на Украине продлится ещё два-три года
Врачи рассказали о пользе имбирно-лимонного напитка и мифах вокруг него
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон не понимает, почему ВСУ до сих пор не подняли бунт против Зеленского

Маск заверил, что не является предателем из-за ситуации с ограничением Starlink в Крыму

1:56
Мир

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на нападки тех, кто называет его предателем своей страны за то, что он ограничил использование Киевом сервиса спутниковой связи Starlink для украинской армии.

Маск заверил, что не является предателем из-за ситуации с ограничением Starlink в Крыму
Фото: CreativeCommons

Согласно сообщению телеканала CNN, по поручению Маска функционирование спутникового интернета Starlink возле Крыма было ограничено, что явилось причиной срыва атаки ВСУ на российские подразделения. Этот факт уже описан в биографии американского миллиардера, автором которой стал Уолтер Айзексон, и которая должна увидеть свет 12 сентября.

Позднее Маск уточнил, что сервис просто не был активирован, но о его включении попросили.

"Я гражданин США и у меня только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет", — написал Маск в соцсети Х (бывший Twitter*).

Таким образом Маск ответил тем, кто считает, что его действие можно трактовать как госизмену.

Ранее миллиардер уже говорил, что никто не обещал, что SpaceX будет действовать в Крыму. Он уточнил, что мечтает о помощи людям, а не об их уничтожении. Также Маск заявлял, что его спутники Starlink не будут использованы для эскалации конфликта, который может грозить человечеству новой мировой войной.

Также Маск объяснял, что в условиях использования системы Starlink прописано, что её нельзя использовать для военных атак, а просьба украинской стороны о включении сервиса этот запрет нарушила.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Шольц неудачно попытался "отвесить пощёчину" России на саммите в Индии

Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.

Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
ЕС будет конфисковывать у россиян на границе авто, смартфоны, ноутбуки
Забирают всё: на границах с ЕС у россиян конфискуют авто, телефоны, ноуты и украшения
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
"Я придал красок ее жизни": фаворит Пугачевой рассказал о дорогостоящих подарках от певицы
Установили, кто вернул на НТВ Ани Лорак
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Последние материалы
Antiquity: В Испании найден 24-тысячелетний храм палеолитического искусства
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон не понимает, почему ВСУ до сих пор не подняли бунт против Зеленского
Врачи рассказали о пользе имбирно-лимонного напитка и мифах вокруг него
В Казани сотрудники МЧС вызволили мальчика, застрявшего в стиральной машине
Политолог Елисеева рассказала, почему Байдена не изберут на второй срок
Актриса Наталья Рудова готова лечь под нож пластического хирурга
Baijiahao: Запад неожиданно получил "пощёчину" на саммите G20
Кадыров обнародовал видео, на котором пленный ВСУ просит гражданство РФ у Путина
The Astrophysical Journal: Обнаружен «пузырь галактик» шириной в миллиард световых лет
Физики генерируют один из самых коротких сигналов, когда-либо созданных людьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников