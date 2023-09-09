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WP: Маск говорил с послом РФ в США перед отключением Starlink для ВСУ

2:24
Мир

В недавней биографии Илона Маска, написанной писателем и журналистом Уолтером Айзексоном, высказывалось предположение, что Маск решил не предоставлять украинской стороне доступ к сервису спутниковой связи Starlink в связи с потенциальной атакой на российские корабли в 2022 году после разговора с послом России в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым. Выдержки из книги были опубликованы в The Washington Post.

WP: Маск говорил с послом РФ в США перед отключением Starlink для ВСУ
Фото: openverse

По словам Айзексона, эта ситуация сложилась осенью 2022 года, когда Украина якобы предприняла попытку скрытого нападения на российский флот в Севастополе, Крым, развернув шесть небольших беспилотных подводных аппаратов, начиненных взрывчаткой, и используя Starlink для их наведения. В книге предполагается, что Маск расценил это нападение на Крым как безрассудство со стороны Украины и, как следствие, провел беседу с российским послом.

В аккаунте Айзексона приводятся слова Маска: "Посол прямо сказал ему, что нападение Украины на Крым приведет к ответному ядерному удару", и Маск объяснил, что российские законы и доктрины допускают такой ответ. В книге также говорится, что Маск лично наблюдал за ситуацией и принял решение отключить связь Starlink в 100 километрах от побережья Крыма, в результате чего украинские беспилотные подводные аппараты потеряли связь и были выброшены на берег, не причинив вреда.

Однако Маск в ответ опроверг утверждения о том, что он отключил доступ к Starlink для Украины у берегов Крыма в 2022 году. Он пояснил, что система в этом районе не была включена, и он отклонил просьбу Украины активировать ее из-за опасений по поводу возможного нападения Вооруженных сил Украины на российский флот.

Кроме того, 12 октября 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о предполагаемом разговоре между Путиным и Маском до того, как предприниматель опубликовал свои предложения по урегулированию на Украине в социальных сетях. Маск также отрицал, что обсуждал план мирного урегулирования на Украине с президентом России.

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Илон Маск сорвал атаку на базу Черноморского флота! Подстава со Starlink
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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