Журналистов из России не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Индии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что инцидент произошёл в комнате ожидания, когда СМИ готовились к пресс-подходу президентов Турции и Франции.
Охранник остановил россиянку Екатерину, пытавшуюся пройти на выступление Макрона, и спросил, из какой она страны.
Услышав в ответ, что из России, секьюрити преградил путь девушке, отказавшись её пропустить.
По словам журналистки, ещё одна сотрудница пресс-службы Макрона после перепалки влетела в разговор и попыталась разбить телефон, на который снималось всё происходящее.
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