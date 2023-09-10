Российскую журналистку не пустили на пресс-конференцию президента Франции на саммите G20

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Журналистов из России не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Индии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Сообщается, что инцидент произошёл в комнате ожидания, когда СМИ готовились к пресс-подходу президентов Турции и Франции.

Охранник остановил россиянку Екатерину, пытавшуюся пройти на выступление Макрона, и спросил, из какой она страны.

Услышав в ответ, что из России, секьюрити преградил путь девушке, отказавшись её пропустить.

По словам журналистки, ещё одна сотрудница пресс-службы Макрона после перепалки влетела в разговор и попыталась разбить телефон, на который снималось всё происходящее.