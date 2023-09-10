BI: итоговая декларация саммита G20 является актом капитуляции Запада перед Путиным

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Американский обозреватель Чарльз Дэвис считает, что принятие итоговой декларации на саммите G20 в Индии символизирует капитуляцию Запада перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом публицист пишет в статье Business Insider.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

По словам Дэвиса, Запад фактически признал позицию России, согласно которой киевский режим является нелегитимным из-за государственного переворота в 2014 году, а сама Украина является искусственной конструкцией.

Москве удалось смягчить итоговую декларацию на саммите G20 в Нью-Дели, согласно которой вместо "военных действий" против Украины просто упоминаются танки, беспилотники и сотни тысяч российских военнослужащих, которые находятся на территории страны, по мнению Москвы не должной существовать в нынешнем виде, заключил эксперт.