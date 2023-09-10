Американский обозреватель Чарльз Дэвис считает, что принятие итоговой декларации на саммите G20 в Индии символизирует капитуляцию Запада перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом публицист пишет в статье Business Insider.
По словам Дэвиса, Запад фактически признал позицию России, согласно которой киевский режим является нелегитимным из-за государственного переворота в 2014 году, а сама Украина является искусственной конструкцией.
Москве удалось смягчить итоговую декларацию на саммите G20 в Нью-Дели, согласно которой вместо "военных действий" против Украины просто упоминаются танки, беспилотники и сотни тысяч российских военнослужащих, которые находятся на территории страны, по мнению Москвы не должной существовать в нынешнем виде, заключил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость" поставку миллиона тонн российского зерна в страны Африки. Но не сказал, каковы планы стран ЕС.