Побеждаем колорадского жука эффективно и без "химии": опрыскиваем картофель проверенным народным средством

Как избавить от колорадских жуков

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

В середине мая, когда начинается массовое цветение одуванчиков и сорные паслёновые начинают расти, на дачных участках появляются колорадские жуки. Они быстро перемещаются с сорняков на свежую рассаду баклажанов, помидоров и картофеля.

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За многие годы умелые дачники испытали различные методы борьбы с этим вредителем, потому что упущение времени может привести к потере урожая.

Горчица и древесная зола помогают отпугнуть колорадских жуков. Личинки особенно не любят горчицу. Растворите 100 г порошка горчицы в 10 л воды и добавьте 100 мл 9%-го уксуса. Этим раствором опрыскивайте картофельные листья. В период цветения и после дождя или утренней росы обработайте огород древесной золой, которая не нравится колорадским жукам. Каждые 2 недели опудривайте посадки золой (примерно 10 кг на 1 сотку).