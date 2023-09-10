Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии на саммите G20

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Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился на саммите G20 в Индии. Он не смог правильно произнести полное имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Американский лидер пытался в своём выступлении поблагодарить наследного принца, и произнёс несколько версий. Все они были неправильные.

При этом сам принц, наблюдая за попытками Байдена, отреагировал хладнокровно. Он взял стакан и отпил немного воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию мероприятия на YouTube-канале.