Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился на саммите G20 в Индии. Он не смог правильно произнести полное имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.
Американский лидер пытался в своём выступлении поблагодарить наследного принца, и произнёс несколько версий. Все они были неправильные.
При этом сам принц, наблюдая за попытками Байдена, отреагировал хладнокровно. Он взял стакан и отпил немного воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию мероприятия на YouTube-канале.
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