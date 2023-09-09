Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: США вводят всех в заблуждение по поводу контрнаступления ВСУ

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США обманывают общественность по поводу "успешного" контрнаступления Киева. На это обратил внимание бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Таким образом эксперт оценил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщившего, что ВСУ уже "вернули" половину своих бывших территорий.

Аналитик усомнился, что положение ВСУ можно назвать "прогрессом".

"Настоящий прогресс? Тони, посмотри на карту! Лучше посмотри на "прогресс", не совершенный Украиной", — призвал Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению аналитика, американское правительство не видит особенностей оборонительной стратегии российских войск.

До этого Блинкен заявил, что в Белом доме видят "ощутимый прогресс" в контрнаступлении Киева. Посетивший Киев Блинкен также отметил, что Вашингтон намерен продолжать "решительную поддержку" Украины.