WP: эксперт Закария заявил, что многие украинцы хотят прекращения огня с Россией

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Несмотря на популярность у граждан Украины мантры "никакой капитуляции", многие из них готовы согласиться на прекращение боевых действий.

Такое заявление сделал американский политолог Фарид Закария, опираясь на собственный опыт общения с украинцами.

Эксперт пояснил, что жители Украины устали от конфликта и разочарованы результатами контрнаступления ВСУ. Особенно широко подобные настроения распространены на передовой, добавил он.

"Всем нам, кто не участвовал в боевых действиях, легко отказаться от компромисса. Настоящий вопрос заключается в том, каково отношение солдат на поле боя и тех, кто вернулся", — цитирует Закария неназванного украинского политика в своей статье для Washington Post.

По словам политолога, в ходе разговора многие украинцы соглашаются на прекращение огня, но только при условии, что их страна получит гарантии безопасности.