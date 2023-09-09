Несмотря на популярность у граждан Украины мантры "никакой капитуляции", многие из них готовы согласиться на прекращение боевых действий.
Такое заявление сделал американский политолог Фарид Закария, опираясь на собственный опыт общения с украинцами.
Эксперт пояснил, что жители Украины устали от конфликта и разочарованы результатами контрнаступления ВСУ. Особенно широко подобные настроения распространены на передовой, добавил он.
"Всем нам, кто не участвовал в боевых действиях, легко отказаться от компромисса. Настоящий вопрос заключается в том, каково отношение солдат на поле боя и тех, кто вернулся", — цитирует Закария неназванного украинского политика в своей статье для Washington Post.
По словам политолога, в ходе разговора многие украинцы соглашаются на прекращение огня, но только при условии, что их страна получит гарантии безопасности.
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