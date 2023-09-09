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Звезда "Властелина колец" Маккеллен отказался уходить на пенсию

0:40
Мир

Британский актер Иэн Маккеллен, известный своей ролью Гэндальфа в трилогии "Властелин колец", решил не завершать свою актерскую карьеру, сообщает Газета Культура.

Звезда "Властелина колец" Маккеллен отказался уходить на пенсию
Фото: openverse.org

Сейчас знаменитый актер снимается в детективном триллере "Критик", где он исполняет роль критика театра, который оказывает разрушительное воздействие на актрису.

"Зачем мне уходить на пенсию? Я всегда был активным, и хотя я знаю, что в любой момент может случиться что-то, что помешает мне работать, пока у меня есть память и я могу стоять на ногах, я намерен продолжать. Я уверен, что мне всё ещё удается играть", — поделился актер.

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Орландо Блум – Как Живет Звезда «Властелина Колец» и «Пиратов Карибского Моря»
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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