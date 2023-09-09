Звезда "Властелина колец" Маккеллен отказался уходить на пенсию

Британский актер Иэн Маккеллен, известный своей ролью Гэндальфа в трилогии "Властелин колец", решил не завершать свою актерскую карьеру, сообщает Газета Культура.
Сейчас знаменитый актер снимается в детективном триллере "Критик", где он исполняет роль критика театра, который оказывает разрушительное воздействие на актрису.
"Зачем мне уходить на пенсию? Я всегда был активным, и хотя я знаю, что в любой момент может случиться что-то, что помешает мне работать, пока у меня есть память и я могу стоять на ногах, я намерен продолжать. Я уверен, что мне всё ещё удается играть", — поделился актер.
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