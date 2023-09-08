Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проигнорировал вопрос евродепутата о количестве потерь ВСУ, чем фактически подтвердил обнародованные данные.
Такое заявление сделал советник исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости.
Во время заседания Европарламента представительница Ирландии Клэр Дейли, попросила Столтенберга опровергнуть слова о гибели полмиллиона украинских военнослужащих.
"Никто никогда и не говорил, что будет легко", — смог ответить на это лидер НАТО.
Он добавил, что контрнаступление ВСУ стало кровавым и сложным из-за грамотно выстроенной российской обороны.
"Это хладнокровие говорит о том, что как будто бы кто-то очищает территорию Украины от её населения для чего-то или для кого-то — подождем, посмотрим", — резюмировал Гагин.
Ранее немецкий журналист-русофоб подтвердил, что 17 мирных жителей на рынке в Константиновке погибли от украинской, а не русской ракеты.
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