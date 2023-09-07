Немецкий публицист Юлиан Рёпке, известный своей антироссийской риторикой, доказал, что ракетный удар по Константиновскому рынку был нанесён ВСУ, а не войсками России.
Он проанализировал видео с камер наблюдения и сопоставил со спутниковыми фотографиями местности.
"Судя по тому, куда люди смотрят перед ударом, и по отражению летящего снаряда в крыше автомобиля, ракета пришла с северо-запада. Надеюсь, об этом можно говорить, не называя имён", — написал он на своей странице в соцсети.
Ранее Киев обвинил в ракетном ударе, в результате которого погибло 17 мирных жителей, ВС РФ, но эксперты отметили, что характер взрыва больше похож на боеприпас ПВО, чем на тактическую ракету.
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