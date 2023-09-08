Мотив командования ВСУ, которое пыталось атаковать под Работино не считаясь с потерями, стал ясен после приезда в Киев Энтони Блинкена.
Такое заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин и напомнил, что украинские подразделения только в четверг, 7 сентября, 14 раз поднимались в атаку в районе населённого пункта, хотя всю местность держит под контролем артиллерия ВС РФ.
"14 атак — это достаточно много. Но также со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) достаточно много и погибших. Противник зашел в село, но подвергается огневому воздействию", — добавил специалист в интервью "Известиям".
Киев всего лишь показывал Западу свою активность, пытаясь впечатлить главу Госдепа США, который в этот день посещал с визитом украинскую столицу, уверен Дандыкин.
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