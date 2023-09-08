Аналитик из ФРГ Тиле: поставленные Украине 50-летние танки являются металлоломом

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Западные страны передают Киеву устаревшие танки Leopard 1, несмотря на то, что они представляют собой "металлолом". Такое мнение выразил председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле.

Фото: openverse.org

По его словам, 50-летние "Леопарды" характеризуются недостаточной степенью защиты и низкой точностью стрельбы, если их сравнивать с более современными боевыми машинами.

При этом он отметил, что эти танки ещё можно эксплуатировать. Однако в случае поломки Украине понадобится на ремонт вплоть до 9 месяцев из-за отсутствия логистики поставок запчастей и помещений для проведения соответствующих работ, уточнил аналитик.

На вопрос журналиста SRF о том, стоит ли называть танки Leopard 1 "металлоломом", эксперт ответил утвердительно.

"Если говорить иронично, то да", — заявил Тиле.

Он также подчеркнул: если технику использовать неправильно, даже самые современные образцы способны стать металлоломом.

Ранее журналисты The Times сообщили, что тренировки в Германии и наличие немецких танков Leopard не спасли украинскую армию от высоких потерь.