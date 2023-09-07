Наёмник США Вандайк заявил, что ВСУ пойдут в наступление летом 2024 года

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Американский наёмник Мэттью Вандайк объявил, что ВСУ намерены провести наступление летом 2024 года, при этом используя истребители F-16. Он отметил, что задачу украинской армии значительно осложнили российские укрепрайоны с минными полями, построенные в прошлом году. Об этом наёмник рассказал на YouTube-канале Judging Freedom.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

"Авиация будет. F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что ещё одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом", — сказал он.

Западные эксперты неоднократно подчёркивали, что применение истребителей F-16 не изменит баланс сил в зоне СВО. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что российские системы ПВО способны быстро уничтожить переданные Киеву самолёты.