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Польскому фермеру не удается поймать беглого быка уже месяц

1:10
Мир

Польский фермер столкнулся с трудностями в попытках поймать беглого быка, который сбежал с его фермы в Мехнице Великопольского воеводства и находится в кукурузном поле уже месяц. О сложностях в поимке животного сообщает издание gazeta. pl.

Польскому фермеру не удается поймать беглого быка уже месяц
Фото: openverse

Бык сбежал от фермера 11 августа и находится в кукурузном поле, которое ещё не было убрано, предоставляя ему место для скрытности. Бык весом около 400 килограммов, что делает его не таким простым для поимки.

Попытки поймать быка уже предпринимались трижды, но все они заканчивались неудачей, по словам представителя местной пожарной службы Томаша Яблоньского.

Глава местной администрации гмины Уршула Ковалиньская отмечает, что быку хватает пищи на воле, и он не стремится вернуться на ферму. Она также упомянула о планах фермера использовать корову для привлечения быка в ловушку.

Однако, если и эта попытка не увенчается успехом, то задачу поимки быка сделает более легкой скашивание кукурузного поля, которое запланировано на конец сентября или начало октября.

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Вот чем отплатил фермеру бык, которого должны были отправить на МЯСО❗
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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