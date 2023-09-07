Российский разведчик рассказал, что в подконтрольных Киеву населённых пунктах Часов Яр и Богдановка под Артёмовском в ДНР зафиксировано скопление сил и средств украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам бойца, основная ротация украинских сил ведётся в Часовом Яру и Богдановке, из которых боеприпасы доставляются на позиции ВСУ у линии фронта.
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