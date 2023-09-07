Украина давно "смотрит в бездну" и Россия решила выждать и понаблюдать, как рушится экономическое положение Евросоюза из-за Украины, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
Как подчеркнул Макгрегор, на фоне происходящего с экономикой Евросоюза из-за спонсирования Украины, Москва "ждёт" предложения о переговорах.
"Украинцы уже давно смотрят в бездну. Русские просто решили выжидать. Они ожидают двух вещей: переговоров, которые так и не были начаты, и, того, что экономика Европы рухнет, и я думаю, что всё к этому идёт", — заявил Макгрегор в эфире Judging Freedom.
Он пояснил, что речь не только о рецессии экономики европейских стран и росте инфляции, но и серьёзном вопросе энергоресурсов, которыми располагает ЕС накануне зимнего сезона.
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