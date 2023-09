Your browser does not support the audio element.

Украина давно "смотрит в бездну" и Россия решила выждать и понаблюдать, как рушится экономическое положение Евросоюза из-за Украины, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.