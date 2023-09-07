Джо Джонас принял решение о разводе с Софи Тёрнер. Ещё недавно поклонники этой пары сомневались в правдивости слухов, но сегодня бывшие супруги официально объявили о своем расставании через социальные сети.
"После четырёх прекрасных лет в браке, мы совместно решили окончить наш союз," - гласит их заявление.
Одной из причин развода стали частые вечеринки актрисы, сообщает "Кино-Театр.РУ". По сообщениям, сам музыкант долго пытался сохранить свой брак, но не смог этого добиться. Согласно документам о разводе, несмотря на то, что двое детей пары в большей степени будут проживать с Джо Джонасом, он намерен бороться за совместное право опеки.
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