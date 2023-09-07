Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ищенко: ликвидировать Зеленского бессмысленно — от него ничего не зависит
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками, под угрозой Запорожская АЭС
Российские мебельщики начали открывают свои магазины в Азии и на Ближнем Востоке
Минобороны планирует ставить осуждённых на особый воинский учёт
В Самаре ликвидировали пожар в больнице, есть погибший
Путешественница возмутилась запахом и ногами попутчика на борту самолета
В Ивановской колонии задержали кота-наркокурьера
Посол России показал банкноту в 100 БРИКС
В Самаре при пожаре в больнице погиб человек

Певец Джо Джонас подал на развод с Софи Тёрнер

0:44
Мир

Джо Джонас принял решение о разводе с Софи Тёрнер. Ещё недавно поклонники этой пары сомневались в правдивости слухов, но сегодня бывшие супруги официально объявили о своем расставании через социальные сети.

Певец Джо Джонас подал на развод с Софи Тёрнер
Фото: openverse.org

"После четырёх прекрасных лет в браке, мы совместно решили окончить наш союз," - гласит их заявление.

Одной из причин развода стали частые вечеринки актрисы, сообщает "Кино-Театр.РУ". По сообщениям, сам музыкант долго пытался сохранить свой брак, но не смог этого добиться. Согласно документам о разводе, несмотря на то, что двое детей пары в большей степени будут проживать с Джо Джонасом, он намерен бороться за совместное право опеки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Горькая Правда Об Отношениях Софи Тёрнер и Джо Джонаса
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стало известно о новой работе генерала Суровикина

Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.

Генерал Заварзин заявил, что Суровикин заступает на новую "неплохую" работу
ТАСС: утром 6 сентября в Киеве прогремело не менее пяти взрывов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
Вдова Юрия Шатунова не смогла сдержать слез на открытии памятника артисту
Сработала система ПВО. В Ростове-на-Дону прогремел взрыв около штаба ЮВО
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
В Минобороны рассказали, что произошло в районе Работино
Феномен Шатунова впервые раскрыт после смерти певца
Говорили исключительно по-русски: украинка пожаловалась на "издевательства" в Израиле
Говорили исключительно по-русски: украинка пожаловалась на "издевательства" в Израиле
Последние материалы
Певец Джо Джонас подал на развод с Софи Тёрнер
В Запорожской области в 2024 году намерены завершить газификацию
Кабмин: в РФ поменяют техрегламент ЕАЭС для аттракционов на российский
Жители Ростова-на-Дону рассказали подробности падения дрона: "Заглох и взорвался"
Китай в январе - августе нарастил импорт нефти на 14,7%
Шуфутинский пришёл на светское событие сильно похудевшим
IPC готовится к генеральной ассамблее в Бахрейне для решения вопроса о членстве России
"Новые Известия": изменить решение о полёте пассажирского самолета могут из-за плохого запаха или засора в туалете
Центробанк назвал дефицит рабочей силы главной причиной роста зарплат в России
Ходаковский: напряжение на участке Новодонецкое — Новомайорское не спадает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников