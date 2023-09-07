Певец Джо Джонас подал на развод с Софи Тёрнер

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Джо Джонас принял решение о разводе с Софи Тёрнер. Ещё недавно поклонники этой пары сомневались в правдивости слухов, но сегодня бывшие супруги официально объявили о своем расставании через социальные сети.

Фото: openverse.org

"После четырёх прекрасных лет в браке, мы совместно решили окончить наш союз," - гласит их заявление.

Одной из причин развода стали частые вечеринки актрисы, сообщает "Кино-Театр.РУ". По сообщениям, сам музыкант долго пытался сохранить свой брак, но не смог этого добиться. Согласно документам о разводе, несмотря на то, что двое детей пары в большей степени будут проживать с Джо Джонасом, он намерен бороться за совместное право опеки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.