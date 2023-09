Из-за огромных потерь, которые несут ВСУ, они всё дальше откатываются назад под ударами российской армии. На это обратил внимание вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.