Из-за огромных потерь, которые несут ВСУ, они всё дальше откатываются назад под ударами российской армии. На это обратил внимание вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News.
Военный отметил, что помимо личного состава, украинская армия теряет также очень много техники.
"Украинскую армию сейчас разносят в щепки. Опасность заключается в том, что если они потеряют слишком много военных и техники, то это позволит России провести свое контрнаступление и отбросить украинцев еще дальше назад", — сказал Белл.
Вице-маршал считает, что если ВСУ не продемонстрируют успехов на поле боя до зимы, события могут развиваться двумя путями: или стороны сядут за стол переговоров, или украинский конфликт просто заморозят.
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