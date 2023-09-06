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Вице-маршал ВВС Великобритании Белл: скоро ВСУ будут отброшены назад ещё дальше

Мир

Из-за огромных потерь, которые несут ВСУ, они всё дальше откатываются назад под ударами российской армии. На это обратил внимание вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News.

Вице-маршал ВВС Великобритании Белл: скоро ВСУ будут отброшены назад ещё дальше
Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Военный отметил, что помимо личного состава, украинская армия теряет также очень много техники.

"Украинскую армию сейчас разносят в щепки. Опасность заключается в том, что если они потеряют слишком много военных и техники, то это позволит России провести свое контрнаступление и отбросить украинцев еще дальше назад", — сказал Белл.

Вице-маршал считает, что если ВСУ не продемонстрируют успехов на поле боя до зимы, события могут развиваться двумя путями: или стороны сядут за стол переговоров, или украинский конфликт просто заморозят.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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