Президентские выборы на Украине возможно провести уже в следующем году, заявили в Министерстве иностранных дел страны.
Как подчеркнули в чешском ведомстве, Прага готова посодействовать в этом вопросе Киеву.
"Организация выборов в условиях военного конфликта между Россией и Украиной регулируется украинским законодательством, и как бы сложно не было, мы считаем, что их можно будет организовать в следующем году", — заявил пресс-секретарь МИД Даниэл Дрейк Euractive.
Он подчеркнул, что Прага готова помочь, но чем конкретно, уточнять не стал, как и то, насколько легитимными будут подобные выборы.
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