МИД Чехии: выборы президента Украины можно организовать в 2024 году

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Президентские выборы на Украине возможно провести уже в следующем году, заявили в Министерстве иностранных дел страны.

Фото: Openverse

Как подчеркнули в чешском ведомстве, Прага готова посодействовать в этом вопросе Киеву.

"Организация выборов в условиях военного конфликта между Россией и Украиной регулируется украинским законодательством, и как бы сложно не было, мы считаем, что их можно будет организовать в следующем году", — заявил пресс-секретарь МИД Даниэл Дрейк Euractive.

Он подчеркнул, что Прага готова помочь, но чем конкретно, уточнять не стал, как и то, насколько легитимными будут подобные выборы.