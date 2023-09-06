Политик Бобков: украинское общество живёт по законам тоталитарной секты

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Граждане Украины сегодня оторваны от реальной действительности и подвергнуты антигуманным ценностям, которые были навязаны им извне. Такое мнение выразил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

Фото: Openverse

По его словам, на Украине наблюдается доминирование тоталитарного массового сознания над индивидуальным. Как пояснил политик, украинские граждане помещены под информационный колпак, поскольку на них оказывают психологическое давление.

"То, что я наблюдаю, говорит о том, что украинское общество живёт по законам тоталитарной секты", — уточнил Бобков в беседе с РИА Новости.

Псевдоисторические мотивы и чуждая символика используются в манипулятивных целях на Украине, считает вице-спикер парламента. Он добавил, что смещение сознания является критической ситуацией.

Спокойная жизнь невозможна в условиях, когда миллионы человек из соседнего государства потеряли адекватное восприятие действительности, заключил политик.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов порекомендовал Киеву готовиться к делению "остатков" Украины.