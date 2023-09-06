Граждане Украины сегодня оторваны от реальной действительности и подвергнуты антигуманным ценностям, которые были навязаны им извне. Такое мнение выразил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.
По его словам, на Украине наблюдается доминирование тоталитарного массового сознания над индивидуальным. Как пояснил политик, украинские граждане помещены под информационный колпак, поскольку на них оказывают психологическое давление.
"То, что я наблюдаю, говорит о том, что украинское общество живёт по законам тоталитарной секты", — уточнил Бобков в беседе с РИА Новости.
Псевдоисторические мотивы и чуждая символика используются в манипулятивных целях на Украине, считает вице-спикер парламента. Он добавил, что смещение сознания является критической ситуацией.
Спокойная жизнь невозможна в условиях, когда миллионы человек из соседнего государства потеряли адекватное восприятие действительности, заключил политик.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов порекомендовал Киеву готовиться к делению "остатков" Украины.
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