Константинов: Зеленскому стоит готовиться к делению "остатков" Украины

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть про Крым и избавить крымчан от своего "наркотического бреда", а начать готовить Незалежную к делению территориальных "остатков" страны, заявил глава парламента российского полуострова Владимир Константинов.

Фото: edition.cnn.com

По его словам, недаром Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крымского полуострова. Киев готовит "почву". Однако, лучше лидеру Незалежной озаботиться другим вопросом, считает парламентарий.

"Зеленскому пора забыть в своём воспалённом мозгу о российском Крыме и избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда. А вот к чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины", — пояснил Константинов РИА Новости.

По словам политика, ситуация для Киева складывается не лучшим образом, и ещё над рядом территорий режим может потерять контроль. По мнению Константинова, именно Россия может обеспечить гражданам безопасность на исконно русских землях.

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