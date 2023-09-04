Пророссийские хакеры взломали базу МВД Латвии и ресурсы Прибалтики — "За Псков, Крым и Донбасс"

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Пророссийские хакеры взломали 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, заявив о масштабной киберохоте на "пособников украинских атак" по территории России. Согласно информации, свою "работу" они охарактеризовали как ответ за "Псков, Крым и Донбасс".

Фото: Оpenverse

Известно, что под удар попала и база Министерства внутренних дел Латвии. Всего о кибератаке объявили 16 хакерских групп.

"Мы бьём за Псков, Крым и Донбасс", — приводит заявление хакеров РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Известно, что теперь при открытии интернет-ресурса "выскакивает" лозунг хакеров: "Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист".

Как уточняет агентство со ссылкой на документ. к примеру, после взлома базы МВД Латвии, в общий доступ попали государственные переписки, состав агентов, полицейских и даже личные данные — графики отпусков.