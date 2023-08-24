Русские хакеры взломали одну из радиостанций в Харькове и поздравили украинцев с днём независимости, который отмечается на Украине сегодня, 24 августа.
Водитель, включил утром в своей машине приёмник, был шокирован, когда услышал из колонок такое обращение:
"Дорогие украинцы! Сердечно поздравляем вас с днём независимости от Крыма, Донецкой Луганской, Херсонской и Запорожской областей. С праздником! Желаем в следующем году стать ещё более независимыми".
Харьковчанин не смог сдержать бурных эмоций и не нашёл цензурных слов, чтобы их выразить.
Ранее военный эксперт полковник Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска вскоре освободят Харьков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.