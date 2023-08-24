Русские хакеры взломали радио в Харькове и поздравили украинцев с "праздником"

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Русские хакеры взломали одну из радиостанций в Харькове и поздравили украинцев с днём независимости, который отмечается на Украине сегодня, 24 августа.

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Водитель, включил утром в своей машине приёмник, был шокирован, когда услышал из колонок такое обращение:

"Дорогие украинцы! Сердечно поздравляем вас с днём независимости от Крыма, Донецкой Луганской, Херсонской и Запорожской областей. С праздником! Желаем в следующем году стать ещё более независимыми".

Харьковчанин не смог сдержать бурных эмоций и не нашёл цензурных слов, чтобы их выразить.

Ранее военный эксперт полковник Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска вскоре освободят Харьков.