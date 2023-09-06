Глава Одесской области: удар ВС РФ повредил портовые объекты для торговли зерном

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Ударные беспилотники ВС России ночью 6 сентября атаковали Измаильский район Одесской области, сообщил глава региональной администрации Олег Кипер.

Фото: Openverse

Дронам-камикадзе удалось повредить постройки в порту и несколько административных зданий.

"Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры", — написал Кипер в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что удар, среди прочего, был нанесён по элеваторам, а значит целью беспилотников были объекты, которые используется Киевом для вывоза украинского зерна.

Ранее китайский аналитик заявил, что Вашингтон устроил гуманитарный кризис на Украине ради выгоды для Соединённых Штатов.