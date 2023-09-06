Ударные беспилотники ВС России ночью 6 сентября атаковали Измаильский район Одесской области, сообщил глава региональной администрации Олег Кипер.
Дронам-камикадзе удалось повредить постройки в порту и несколько административных зданий.
"Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры", — написал Кипер в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что удар, среди прочего, был нанесён по элеваторам, а значит целью беспилотников были объекты, которые используется Киевом для вывоза украинского зерна.
Ранее китайский аналитик заявил, что Вашингтон устроил гуманитарный кризис на Украине ради выгоды для Соединённых Штатов.
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