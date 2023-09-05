Власти Индии планируют переименовать страну

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Индийское правительство планирует вернуть своей стране историческое название "Бхарат", об этом сообщает The Economic Times.

Фото: openverse

По данным издания, данное предложение может быть вынесено на рассмотрение на специальной сессии парламента, которая запланирована на период с 18 по 22 сентября. Глава Индийского национального конгресса, Джайрам Рамеш, подчеркнул, что официальные приглашения на ужин G20 были направлены от имени президента "Бхарата", а не "Индии", как это было ранее. Это решение преследует цель избавления от остатков колониального прошлого. Один из депутатов верхней палаты индийского парламента заявил:

"Британцы изменили название "Бхарат" на "Индия".Наша страна исторически известна как "Бхарат" уже тысячи лет. Это имя встречается в древних санскритских текстах. Название "Индия" было введено во времена колониального господства и, следовательно, ассоциируется с периодом рабства. Название "Индия" должно быть удалено из нашей конституции."

Согласно конституции Индии, у страны есть два официальных языка: английский и хинди. На английском она называется "India", а на хинди — "Бхарат". Для внесения изменений в конституцию и переименования требуется поддержка большинства в обеих палатах парламента. После этого власти должны будут внести поправки в Конституцию, затрагивающие как минимум десять мест, где упоминается "правительство Индии".