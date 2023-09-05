Власти Индии планируют переименовать страну

Индийское правительство планирует вернуть своей стране историческое название "Бхарат", об этом сообщает The Economic Times.
По данным издания, данное предложение может быть вынесено на рассмотрение на специальной сессии парламента, которая запланирована на период с 18 по 22 сентября. Глава Индийского национального конгресса, Джайрам Рамеш, подчеркнул, что официальные приглашения на ужин G20 были направлены от имени президента "Бхарата", а не "Индии", как это было ранее. Это решение преследует цель избавления от остатков колониального прошлого. Один из депутатов верхней палаты индийского парламента заявил:
"Британцы изменили название "Бхарат" на "Индия".Наша страна исторически известна как "Бхарат" уже тысячи лет. Это имя встречается в древних санскритских текстах. Название "Индия" было введено во времена колониального господства и, следовательно, ассоциируется с периодом рабства. Название "Индия" должно быть удалено из нашей конституции."
Согласно конституции Индии, у страны есть два официальных языка: английский и хинди. На английском она называется "India", а на хинди — "Бхарат". Для внесения изменений в конституцию и переименования требуется поддержка большинства в обеих палатах парламента. После этого власти должны будут внести поправки в Конституцию, затрагивающие как минимум десять мест, где упоминается "правительство Индии".
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