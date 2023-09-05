Asia Times: Зеленский призвал страны Европы вернуть на родину мужчин-украинцев

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На фоне больших потерь украинскому президенту Владимиру Зеленскому пришлось попросить Европу вернуть на родину граждан Украины призывного возраста. Об этом сообщает Asia Times.

Фото: openverse.org

По словам автора материала Стивена Брайена, такой шаг Киева свидетельствует о провале наступательной операции Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он убеждён: Алексей Резников был снят с поста руководителя украинского Минобороны из-за неудач ВСУ на поле боя.

"Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину", — сказано в статье.

Как пояснил автор, Молдавия тоже контактирует с руководством Украины по поводу возможной депортации мужчин.

Ранее Варшава отказалась выдавать Киеву украинских граждан, подлежащих призыву. Предварительно, в Польше остаются около 80 тысяч украинцев, которые скрываются от мобилизации.