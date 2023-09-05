На фоне больших потерь украинскому президенту Владимиру Зеленскому пришлось попросить Европу вернуть на родину граждан Украины призывного возраста. Об этом сообщает Asia Times.
По словам автора материала Стивена Брайена, такой шаг Киева свидетельствует о провале наступательной операции Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он убеждён: Алексей Резников был снят с поста руководителя украинского Минобороны из-за неудач ВСУ на поле боя.
"Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину", — сказано в статье.
Как пояснил автор, Молдавия тоже контактирует с руководством Украины по поводу возможной депортации мужчин.
Ранее Варшава отказалась выдавать Киеву украинских граждан, подлежащих призыву. Предварительно, в Польше остаются около 80 тысяч украинцев, которые скрываются от мобилизации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.