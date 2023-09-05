Канцлер Австрии: покупать российский газ неприятно с моральной точки зрения, но важно

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер признаёт, что закупать российский газ морально неприятно, но он считает, что это необходимо для обеспечения энергетической безопасности страны. Во время интервью телеканалу ORF, отвечая на вопрос об этических соображениях поддержки России путем покупки её газа, Нехаммер заявил, что газ имеет решающее значение для энергетической безопасности Австрии. Он подчеркнул, что их главной заботой является обеспечение стабильного и надежного энергоснабжения. Он признал, что, хотя это может быть морально неудобно, такова реальность ситуации, и он считает своим долгом как канцлера уделять приоритетное внимание энергетической безопасности.

Фото: "Burning gas stovetop in darkened room - closeup" by D Coetzee is marked with CC0 1.0.

Австрия имеет долгосрочное соглашение, подписанное в июне 2018 года, о продлении поставок российского природного газа в страну до 2040 года. Несмотря на призывы снизить зависимость от российского газа, австрийская энергетическая компания OMV заявила о своем намерении продолжать закупать российский газ по действующему контракту, поскольку это не нарушает санкций ЕС.

Австрия выразила желание снизить зависимость от российского газа, но данные Европейской сети операторов газотранспортных систем свидетельствуют о том, что значительная часть импорта газа Австрией по-прежнему поступает из России, о чем сообщалось в июле - на уровне 66%. Эксперты предупреждают, что фактическая доля может быть ещё выше, поскольку отследить происхождение всего импортируемого газа может быть непросто.

Стоит отметить, что срок действия соглашения о транзите российского газа через Украину в страны ЕС истекает в конце 2024 года, и существует неопределённость относительно его продления, о чём упоминал украинский министр энергетики в июле.

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