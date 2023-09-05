Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Академик Онищенко: осенью 2023 года россияне столкнутся с подъёмом заболеваемости гриппом
Умер актёр и режиссёр Анджей Заячковский
В РФС заявили о проведении матча памяти Ильи Цымбаларя
Скотт Риттер: США придётся надеяться на прощение после победы РФ на Украине
Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен в небе над Крымом утром 5 сентября
Asia Times: Зеленский призвал страны Европы вернуть на родину мужчин-украинцев
На 32,5% статистика ОРВИ превысила эпидпорог в Саратовской области
В Ростове-на-Дону пробки достигли девяти баллов из-за проливных дождей
Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием лидеров России и Китая на саммите G20

Канцлер Австрии: покупать российский газ неприятно с моральной точки зрения, но важно

2:00
Мир

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признаёт, что закупать российский газ морально неприятно, но он считает, что это необходимо для обеспечения энергетической безопасности страны. Во время интервью телеканалу ORF, отвечая на вопрос об этических соображениях поддержки России путем покупки её газа, Нехаммер заявил, что газ имеет решающее значение для энергетической безопасности Австрии. Он подчеркнул, что их главной заботой является обеспечение стабильного и надежного энергоснабжения. Он признал, что, хотя это может быть морально неудобно, такова реальность ситуации, и он считает своим долгом как канцлера уделять приоритетное внимание энергетической безопасности.

Канцлер Австрии: покупать российский газ неприятно с моральной точки зрения, но важно
Фото: "Burning gas stovetop in darkened room - closeup" by D Coetzee is marked with CC0 1.0.

Австрия имеет долгосрочное соглашение, подписанное в июне 2018 года, о продлении поставок российского природного газа в страну до 2040 года. Несмотря на призывы снизить зависимость от российского газа, австрийская энергетическая компания OMV заявила о своем намерении продолжать закупать российский газ по действующему контракту, поскольку это не нарушает санкций ЕС.

Австрия выразила желание снизить зависимость от российского газа, но данные Европейской сети операторов газотранспортных систем свидетельствуют о том, что значительная часть импорта газа Австрией по-прежнему поступает из России, о чем сообщалось в июле - на уровне 66%. Эксперты предупреждают, что фактическая доля может быть ещё выше, поскольку отследить происхождение всего импортируемого газа может быть непросто.

Стоит отметить, что срок действия соглашения о транзите российского газа через Украину в страны ЕС истекает в конце 2024 года, и существует неопределённость относительно его продления, о чём упоминал украинский министр энергетики в июле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Канцлер Австрии высказался против эмбарго на поставки нефти и газа из России.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
В ВСУ утверждают, что прорвали фронт у Работина. Так ли это?
В ВСУ празднуют взятие Работина. Какие перспективы вырисовываются
Бойца СВО прооперировали после жестокого избиения под Ростовом
18-летний сын Светланы Хоркиной не пошёл по стопам материа, а увлёкся уличным баскетболом
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
В Челябинске мигранты обложили школьников данью
В Сети появилось свежее фото генерала Суровикина
Корейские учёные нашли в мозге нейроны, прямо влияющие на похудение и набор веса
Корейские учёные нашли в мозге нейроны, прямо влияющие на похудение и набор веса
Последние материалы
На 32,5% статистика ОРВИ превысила эпидпорог в Саратовской области
В Ростове-на-Дону пробки достигли девяти баллов из-за проливных дождей
Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием лидеров России и Китая на саммите G20
В Турции темпы роста цен на в отелях обгоняют общую инфляцию по стране
Дорогу под Ярославлем "отремонтировали" мусором
Суд обязал ГИБДД не наказывать водителей за распитие алкоголя рядом с авто на парковке
Власти Японии на год отложили открытие первой в стране казино-зоны
Эксперты оценили уничтоженный танк Challenger 2: ни живучести, ни эффективности
Запад восстанавливает экономику Турции российскими деньгами
В Пхукете туристам разрешили вызывать такси прямо в аэропорт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников