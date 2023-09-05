Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское после нескольких дней артподготовки. Об этом сообщает заместитель начальника Главного управления спецназа Росгвардии по ДНР, бывший комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале во вторник, 5 сентября.
По словам военного, наибольшая активность наблюдается в районе посёлка Новодонецкое, враг предпринимает попытку прорыва с применением большого числа бронетехники.
Ранее Ходаковский сообщал о смене тактики ВСУ и применении кассетных боеприпасов в районе Урожайного.
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