Ходаковский: ВСУ перешли в наступление в районе Новодонецкого

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Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское после нескольких дней артподготовки. Об этом сообщает заместитель начальника Главного управления спецназа Росгвардии по ДНР, бывший комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале во вторник, 5 сентября.

Фото: Стоп-кадр с видео

По словам военного, наибольшая активность наблюдается в районе посёлка Новодонецкое, враг предпринимает попытку прорыва с применением большого числа бронетехники.

Ранее Ходаковский сообщал о смене тактики ВСУ и применении кассетных боеприпасов в районе Урожайного.