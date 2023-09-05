Политолог: следующим Зеленский уволит Кулебу, Киев меняет Лондон на Вашингтон

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Вслед за главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым кабинет министров может покинуть глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявил политолог Василий Стоякин.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Увольнение министра обороны приведёт к большим перестановкам в украинском правительстве, добавил он. Сменятся главы Госимущества и Минкульта страны, перечислил эксперт, а согласно данным источников, "на выход" могут попросить и Кулебу.

"Вообще сейчас самый интересный тренд нынешних кадровых изменений будет состоять в том, чтобы поменять людей, ориентированных на Лондон, на тех, кто ориентирован на Вашингтон", — подчеркнул Стоякин в интервью URA.RU.

Великобритания окончательно проиграла Соединённым штатам битву за рычаги влияния на Киев, потому в Кабинете министров Украины нужны люди, более угодные Белому дому, заключил политолог.