Резников: один день боевых действий стоит Киеву сто миллионов долларов

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Вооружённый конфликт дорого обходится Украине. Всего один его день стоит Киеву 100 миллионов долларов, рассказал экс-министр обороны страны Алексей Резников.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Министр напомнил, что волонтёрские поставки с начала спецоперации на Украине по настоящий момент составили всего 3%.

"День [вооружённого противостояния] стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь", — сказал Резников в интервью агентству Укринформ.

Ранее стало известно о том, что Резников написал заявление об отставке, о чём позже объявил Владимир Зеленский. Вместо Резникова на пост украинского министра обороны был назначен глава Фонда госимущества Рустем Умеров.