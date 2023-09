Your browser does not support the audio element.

Вооружённый конфликт дорого обходится Украине. Всего один его день стоит Киеву 100 миллионов долларов, рассказал экс-министр обороны страны Алексей Резников.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.