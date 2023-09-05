К началу третьей мировой войны может привести очередная ложь президента Украины Владимира Зеленского о взрыве российских беспилотников в Румынии. Такое мнение высказал лидер французский политик Флориан Филиппо в своей соцсети.
Он заявил, что Зеленский снова заставляет поверить, после лживого заявления о "российских ракетах в Польше", что беспилотники РФ взорвались в Румынии, стране НАТО.
Эту информацию Румыния решительно опровергла, отметил Филиппо, назвав Зеленского безответственным.
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