К началу третьей мировой войны может привести очередная ложь президента Украины Владимира Зеленского о взрыве российских беспилотников в Румынии. Такое мнение высказал лидер французский политик Флориан Филиппо в своей соцсети.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.