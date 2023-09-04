Эксперт: вслед за Резниковым в отставку могут отправить главкома ВСУ Залужного

Вслед за отставкой министра обороны Украины Алексея Резникова могут последовать и другие решения по кадрам в украинской армии.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Та же участь может постигнуть и главнокомандующего вооружёнными силами (ВСУ) Украины Валерия Залужного. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов в беседе с "МК".

Скорее всего, главком тоже будет отправлен в отставку, так как кто-то должен отвечать за провал контрнаступления со стороны Украины. И наказывать будут явно не натовских советников, добавил аналитик.

Он отметил, что генерал Залужный — профессиональный военный, который видит ситуацию такой, какой она есть. А все надежды Киева и коллективного Запада разбились о чётко выстроенную эшелонированную оборону, заключил собеседник издания.