Вслед за отставкой министра обороны Украины Алексея Резникова могут последовать и другие решения по кадрам в украинской армии.
Та же участь может постигнуть и главнокомандующего вооружёнными силами (ВСУ) Украины Валерия Залужного. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов в беседе с "МК".
Скорее всего, главком тоже будет отправлен в отставку, так как кто-то должен отвечать за провал контрнаступления со стороны Украины. И наказывать будут явно не натовских советников, добавил аналитик.
Он отметил, что генерал Залужный — профессиональный военный, который видит ситуацию такой, какой она есть. А все надежды Киева и коллективного Запада разбились о чётко выстроенную эшелонированную оборону, заключил собеседник издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.