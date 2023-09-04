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Гемпель: попытка Зеленского вторгнуться в Крым закончится его капитуляцией

0:58
Мир

"ОПГ" президента Украины Владимира Зеленского практически уничтожила Украину, но сделать это с Крымом ей не позволят, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель: попытка Зеленского вторгнуться в Крым закончится его капитуляцией
Фото: edition.cnn.com

По его словам, любая попытка киевского режима вторгнуться в Крым закончится капитуляцией Зеленского.

"Шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским продолжает корчить из себя государственных деятелей. Эта ОПГ практически уничтожила Украину во всех сферах, а вот уничтожить Крым им не удастся. Запугать нас не получится", — пояснил Гемпель РИА Новости.

Попытки давления Киева на российскую сторону обернуться и для Зеленского, и для ВСУ трагедией. И это для противника "смерти подобно", резюмировал парламентарий.

"Зеленского будет ждать разгром и капитуляция", — констатировал Гемпель.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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