Солдаты вооружённых сил Украины (ВСУ) заявили, что в районе Работино обнаружили российский подземный туннель. Это произошло после случайного попадания артиллерийского снаряда. Видео опубликовано в украинских соцсетях.
По словам всушников, они не знают, насколько велика сеть подземных ходов. Но теперь стало абсолютно понятно, откуда появлялась и куда исчезала российская пехота во время боёв и контратак, добавили боевики ВСУ.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, как украинский генерал заявил о прорыве обороны ВС РФ, выдав старую линию за новую.
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