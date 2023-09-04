ВСУ показали случайно обнаруженный ими российский подземный туннель в районе Работино

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Солдаты вооружённых сил Украины (ВСУ) заявили, что в районе Работино обнаружили российский подземный туннель. Это произошло после случайного попадания артиллерийского снаряда. Видео опубликовано в украинских соцсетях.

Фото: "File:Бескидський тунель, 552.jpg" by mtu.gov.ua is licensed under CC BY 4.0.

По словам всушников, они не знают, насколько велика сеть подземных ходов. Но теперь стало абсолютно понятно, откуда появлялась и куда исчезала российская пехота во время боёв и контратак, добавили боевики ВСУ.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, как украинский генерал заявил о прорыве обороны ВС РФ, выдав старую линию за новую.