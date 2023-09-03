Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему командующий украинскими войсками на южном направлении генерал Александр Тарнавский заявил в интервью британской газете, что ВСУ уже якобы находятся между первой и второй линиями обороны российской армии.
Единственный локальный успех, который обошёлся ВСУ слишком дорого, это Работино. На всех остальных участках фронта идут бои, причём на некоторых военные РФ медленно, но верно продавливают противника, отметил аналитик в беседе с "МК".
По мнению эксперта, говорить о прорыве первой линии обороны нельзя, а Работино на Запорожском фронте находится в серой зоне.
"Потому что есть данные, что до первой линии обороны 6-7 километров. Скорее всего, это передовые линии укрепления, которое существовало у нас до образования новых трёх линий обороны", — пояснил Кнутов.
О прорыве Украина ведёт речь с целью поднять боевой дух украинской армии и украинцев в целом, заключил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Актер ушел из жизни еще 24 августа.