Из-за нехватки людских ресурсов для украинской армии у президента Владимира Зеленского началась истерика. Он паникует, так как ВСУ несут огромные потери. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube-канале.
Военные пытаются сейчас заставить людей вступать в армию силой, отметил эксперт. Он также предупредил, что подобные методы ведут только к нагнетанию ситуации и росту ненависти к Зеленскому.
Сегодня желающих отправиться воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, идти туда они не хотят, а военных резервов Украина не имеет, заключил Соскин.
Ранее стало известно, что до Харькова дошла эпидемия легионеллёза из Польши, из-за чего почти 1000 солдат ВСУ эвакуируют в инфекционные больницы.
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Актер ушел из жизни еще 24 августа.