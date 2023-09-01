В Минобороны сообщили об отказе бойцов ВСУ форсировать Днепр

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Большая часть украинских военных не желает принимать участие в форсировании Днепра, потому что понимает, что это — путь к гарантированной гибели. Об этом сообщили украинские солдаты, сдавшиеся в российский плен, чьи слова цитирует Минобороны России.

Фото: CreativeCommons

"По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня", — сказано в Telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что на этом участке линии соприкосновения потери ВСУ оказались равны примерно 230 бойцам. Также противник лишился значительной части военной техники в количестве 19 артиллерийских орудий и 31 автомобиля.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер спрогнозировал, что украинским подразделениям придётся уйти за Днепр на фоне тех огромных потерь, которые они несут.