Способ урегулирования украинского конфликта можно найти, если понять, что он ведётся между представителями одного славянского народа. На это обратил внимание аналитик Брэндон Вайхерт в материале для 19Fortyfive.
"Если бы только американские лидеры видели противостояние таким, каким оно было: внутренней междоусобицей между двух ветвей одного народа", — написал журналист.
Если бы в США это поняли, что появился бы шанс разрешить конфликт дипломатическим способом, найдя компромиссы и пойдя на уступки друг другу.
Однако в Вашингтоне и НАТО этого не понимают. Они не видят дальше собственного носа, внушая Киеву напрасные ожидания и продолжая накачивать его оружием, добавил Вайхерт.
Однако всесторонняя поддержка Украины Западом не в состоянии ослабить Россию, и Западу, хочет он того или нет, придётся искать компромиссы, заключил обозреватель.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.