19Fortyfive: конфликт на Украине можно разрешить, если США поймут его суть

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Способ урегулирования украинского конфликта можно найти, если понять, что он ведётся между представителями одного славянского народа. На это обратил внимание аналитик Брэндон Вайхерт в материале для 19Fortyfive.

Фото: newsrnd.com

"Если бы только американские лидеры видели противостояние таким, каким оно было: внутренней междоусобицей между двух ветвей одного народа", — написал журналист.

Если бы в США это поняли, что появился бы шанс разрешить конфликт дипломатическим способом, найдя компромиссы и пойдя на уступки друг другу.

Однако в Вашингтоне и НАТО этого не понимают. Они не видят дальше собственного носа, внушая Киеву напрасные ожидания и продолжая накачивать его оружием, добавил Вайхерт.

Однако всесторонняя поддержка Украины Западом не в состоянии ослабить Россию, и Западу, хочет он того или нет, придётся искать компромиссы, заключил обозреватель.