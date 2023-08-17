Офицер США Дэвис: у Зеленского есть шанс сохранить Украину — заморозить конфликт

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Анализ театра боевых действий на Украине показывает, что у ВСУ нет перспектив одержать победу, заявил американский военный эксперт, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Фото: "This image of Zelensky’s face while visiting Bucha says it all." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Чем дольше Киев и Вашингтон будут игнорировать эту болезненную реальность, тем больше территорий им придётся уступить в результате переговоров", — отметил он в статье для издания 19Fortyfive.

У президента Украины Владимира Зеленского остался последний шанс сохранить территории, добавил Дэвис, он должен уделить первостепенное внимание дипломатии, чтобы заморозить конфликт и начать договариваться с Москвой.

Эксперт напомнил, что украинская армия уже потеряла около 130 тысяч человек убитыми и ранеными, в том числе обученных НАТО военнослужащих. Восполнить подобное количество попросту невозможно, а значит крах ВСУ не за горами.