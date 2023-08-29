FT: японское агентство по кибербезопасности признало факт утечки данных пользователей

1:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Японский Национальный центр готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности (NISC) подтвердил случай утечки пользовательских данных из-за уязвимостей в своей почтовой системе, сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на свои источники.

Фото: openverse

Известно, что почтовая система NISC была скомпрометирована в октябре прошлого года, но утечка была выявлена только в июне. Организация уже уведомила своих клиентов о возможном воздействии на их электронную почту. Учитывая, что NISC обслуживает правительственные структуры, есть тревога относительно возможной утечки важной государственной информации.

Хотя NISC не признала конкретных хакерских групп, стоящих за атакой, предполагается, что за ней могли стоять китайские специалисты. В ответ на это обвинение министерство иностранных дел Китая заявило, что Япония должна обратить внимание на шпионаж со стороны США, которые, как утверждает Китай, вели кибершпионаж против японских чиновников.

Инцидент подчеркивает проблемы в области кибербезопасности в Японии, так как страна регулярно становится целью хакерских атак. Это вызывает беспокойство у её союзников, включая Великобританию и США. В свете таких событий Министерство обороны Японии планирует усилить свой потенциал кибербезопасности, привлекая новых технических специалистов. Глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада опроверг обвинения в взломе национальных оборонных систем китайскими хакерами и утверждает, что секретные данные не были украдены из сетей ведомства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.