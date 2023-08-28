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В Казахстане заявили, что генконсул России покинул пост после слов о русских школах

1:45
Мир

Генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров более не работает в Казахстане, сообщил представитель МИД республики Айбек Смадияров.

В Казахстане заявили, что генконсул России покинул пост после слов о русских школах
Фото: Creativecommons

Ранее Бобров в интервью ТАСС заявил, что в Казахстане наблюдается спад в уровне использования и изучения русского языка. По словам дипломата, с одной стороны русское население в республике сократилось на 15 процентов.

С другой стороны, отметил Евгений Бобров, Министерство просвещения Казахстана меняет программу обучения с опорой на казахский язык. По его словам, уменьшается число русскоязычных школ и классов, есть дефицит учителей и другие проблемы.

Представитель МИД Казахстана заявил, что генконсул России не располагает всей информацией относительно ситуации. Смадияров привёл данные Минпросвещения Казахстана, согласно которым в стране из 7,7 тысяч школ на русском и казахском языках ведётся обучение в 2,5 тысячах, только на русском в 1,2 тысячах.

По словам представителя МИД Казахстана, переводить все школы на обучение на казахском языке не планируется.

Что же касается Боброва, то по словам Смадиярова, генконсул в Казахстане уже не работает, сообщает РБК.

Ранее о нехватке русскоязычных педагогов заявила директор Педагогического института при Международном университете Астаны Жанна Ахмадиева. По её словам, в прошлом году на образовательную программу "Химия" поступили 36 абитуриентов с казахским языком обучения и два — с русским.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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