В Казахстане выступили против радикального внедрения казахского языка

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Новый лидер общественного движения "Казахский язык" Рауан Кенжеханулы выступил сегодня с заявлением, в котором высказался категорически против радикального внедрения государственного языка в Республике Казахстан. По словам Кенжеханулы, у подобного рода методов отсутствуют какие-либо перспективы, пишет информационный портал EADaily.

Фото: phonoteka

Более эффективной будет в данном случае "мягкая сила", полагает общественник. Сила, по его мнению, заключается вовсе не в принуждении.

"Рискую попасть под удар своих коллег, которые хотят ввести такие жёсткие требования, — подчеркнул Кенжеханулы. — Но я не хотел бы, чтобы язык становился предметом трения и негатива, чтобы люди изучали его из-под палки".

Так называемым "адвокатам языка" остро необходимо принятие закона, устанавливающего чересчур жёсткие требования, отметил руководитель организации "Казахский язык". Вплоть до того, что на получение гражданства смогут рассчитывать исключительно те лица, которые сдадут экзамен по казахскому языку, резюмировал Кенжеханулы.