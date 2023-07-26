В казахстанском Экибастузе на автозаправке прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям государства.
Инцидент произошёл по адресу Кунаева, 5. Огонь перебросился на продуктовый магазин "Феруза", расположенный поблизости.
В департаменте подчеркнули, что существует опасность перехода пламени на другие здания, которые располагаются через дорогу на расстоянии 100 метров от места происшествия.
Предпринимаются все необходимые меры по защите строений от огня. На данный момент пожар удалось локализовать.
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