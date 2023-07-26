В Казахстане на АЗС произошёл мощный взрыв

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир

В казахстанском Экибастузе на автозаправке прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям государства.

Фото: https://miro.medium.com/

Инцидент произошёл по адресу Кунаева, 5. Огонь перебросился на продуктовый магазин "Феруза", расположенный поблизости.

В департаменте подчеркнули, что существует опасность перехода пламени на другие здания, которые располагаются через дорогу на расстоянии 100 метров от места происшествия.

Предпринимаются все необходимые меры по защите строений от огня. На данный момент пожар удалось локализовать.