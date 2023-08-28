Представители американской телерадиовещательной компании Fox обнародовали карту Турции без Стамбула, осуществив "большую провокацию" против Анкары. Об этом пишет Sabah.
По данным газеты, компания Fox, которая уже была замешана в распространении "необоснованных и сфабрикованных новостей" во время землетрясений и выборов турецкого президента, оказалась в центре нового скандала. Отмечается, что на новостном сайте Fox News появилась карта Турции, где не оказалось Стамбула.
"Используя карту Турции без Стамбула, американский телеканал устроил большую провокацию", — сказано в статье.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении переселить порядка 1,5 миллиона человек из уязвимых квартир в Стамбуле в более сейсмостойкое жильё.
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