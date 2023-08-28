Sabah: американская телекомпания Fox обнародовала карту Турции без Стамбула

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Представители американской телерадиовещательной компании Fox обнародовали карту Турции без Стамбула, осуществив "большую провокацию" против Анкары. Об этом пишет Sabah.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

По данным газеты, компания Fox, которая уже была замешана в распространении "необоснованных и сфабрикованных новостей" во время землетрясений и выборов турецкого президента, оказалась в центре нового скандала. Отмечается, что на новостном сайте Fox News появилась карта Турции, где не оказалось Стамбула.

"Используя карту Турции без Стамбула, американский телеканал устроил большую провокацию", — сказано в статье.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении переселить порядка 1,5 миллиона человек из уязвимых квартир в Стамбуле в более сейсмостойкое жильё.