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Эрдоган объявил о планах переселить жителей из 1,5 миллиона квартир в Стамбуле

Общество

Турецкие власти приступают к реализации важной инициативы по обеспечению безопасности жителей Стамбула путем переселения около 1,5 миллионов человек из уязвимых квартир в сейсмостойкое жилье. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об этом важном плане в рамках всеобъемлющих усилий Турции по повышению готовности к землетрясениям и минимизации потенциальных рисков для граждан, проживающих в сейсмоопасных регионах.

Эрдоган объявил о планах переселить жителей из 1,5 миллиона квартир в Стамбуле
Фото: "Recep Tayyip Erdogan in Ukraine" by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under CC BY 4.0.

Президент Эрдоган подчеркнул стратегическую важность защиты Стамбула, мегаполиса, расположенного в сейсмически активной зоне. Этот шаг является упреждающим ответом на тревожные прогнозы о возможном сильном землетрясении в регионе. Сейсмологи постоянно предупреждали о потенциальных разрушениях, которые может нанести городу землетрясение магнитудой 7,0 или выше.

Чтобы снизить эти риски, турецкое правительство не только сосредоточено на переселении жителей в более безопасное жилье, но и принимает дополнительные меры. Эрдоган упомянул о планах строительства города-спутника вместимостью 500 000 человек по обе стороны предполагаемого искусственного судоходного канала "Стамбул". Эта инициатива является частью более широких усилий по защите города от будущих сейсмических событий.

Неотложность этих усилий была подчеркнута разрушительными землетрясениями, которые обрушились на страну ранее в этом году. Недавние подземные толчки в юго-восточном регионе побудили власти оценить уязвимость жилого фонда Стамбула, выявив, что примерно четверть его, составляющая 1,5 миллиона единиц жилья, находится под угрозой.

В ответ на это первая фаза проекта реконструкции направлена на строительство от 300 000 до 350 000 сейсмостойких домов. Соответствующее законодательство для этого начинания будет рассмотрено парламентом в ходе осенней сессии.

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Эрдоган: мы планируем преобразовать 1,5 миллиона домов в Стамбул
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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