Эрдоган объявил о планах переселить жителей из 1,5 миллиона квартир в Стамбуле

Турецкие власти приступают к реализации важной инициативы по обеспечению безопасности жителей Стамбула путем переселения около 1,5 миллионов человек из уязвимых квартир в сейсмостойкое жилье. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об этом важном плане в рамках всеобъемлющих усилий Турции по повышению готовности к землетрясениям и минимизации потенциальных рисков для граждан, проживающих в сейсмоопасных регионах.

Фото: "Recep Tayyip Erdogan in Ukraine" by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under CC BY 4.0.