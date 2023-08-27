Подпольщики: наёмники из Южной Америки разгуливают по Николаеву в форме ВСУ

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В Николаеве очевидцы смогли запечатлеть на улицах наёмников из Южной Америки, которые ходят по городу в форме вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедева.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его словам, у одного из иностранных боевиков был ортез, оззначающий ранение в ногу. Также на форме у него был нашит перуанский флаг.

Подпольщик отметил, что уже никто не обращает внимания на наёмников с характерной внешностью. Так же, как и они сами не обращают внимания на жителей, чувствуя на Украине себя как дома.