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Подпольщики: наёмники из Южной Америки разгуливают по Николаеву в форме ВСУ

0:38
Мир

В Николаеве очевидцы смогли запечатлеть на улицах наёмников из Южной Америки, которые ходят по городу в форме вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедева.

Подпольщики: наёмники из Южной Америки разгуливают по Николаеву в форме ВСУ
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его словам, у одного из иностранных боевиков был ортез, оззначающий ранение в ногу. Также на форме у него был нашит перуанский флаг.

Подпольщик отметил, что уже никто не обращает внимания на наёмников с характерной внешностью. Так же, как и они сами не обращают внимания на жителей, чувствуя на Украине себя как дома.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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