В Николаеве очевидцы смогли запечатлеть на улицах наёмников из Южной Америки, которые ходят по городу в форме вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедева.
По его словам, у одного из иностранных боевиков был ортез, оззначающий ранение в ногу. Также на форме у него был нашит перуанский флаг.
Подпольщик отметил, что уже никто не обращает внимания на наёмников с характерной внешностью. Так же, как и они сами не обращают внимания на жителей, чувствуя на Украине себя как дома.
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